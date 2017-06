Snuffeldag bij speeltuin Schiewijk

OVERSCHIE- Op zondag 11 juni is er van 11.00 tot 17.00 uur op de speeltuin een grote en gezellige snuffelmarkt. Mocht u eventueel nog spulletjes hebben, die nog goed bruikbaar zijn en die U graag kwijt wilt, dan kunt U deze tot en met Vrijdag nog aanleveren bij de speeltuin, zodat wij deze misschien nog kunnen verkopen ten gunste van de speeltuin uiteraard. Tevens zullen er poffertjes en frituur te koop zijn. De toegang is natuurlijk gratis en iedereen is van harte welkom. Gaarne tot ziens.