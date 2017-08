Vakantiekamp Levenslust een must voor kids

OVERSCHIE- Eindelijk was het zover! Zaterdag om 13.00 uur vertrok de bus met 31 kinderen richting het gerenoveerde, maar nog steeds vertrouwde Mussennest in Otterlo. Een groot gedeelte van de leiding is samen met een vrachtwagen vol spullen reeds vooruitgegaan om alles te installeren en de kinderen op te vangen. Aangekomen is het rennen naar de slaapzalen om het beste slaapplekje te bemachtigen. Fijn om weer op het oude "nest" te zijn waar je veel ruimte hebt en zo het bos in loopt. Het kamphuis is voorzien van nieuw sanitair en heeft een grote make over gehad. Prachtig en lekker schoon. Terwijl de kids lekker hun gang gaan wordt het avondeten voorbereid. Soep en broodjes worst. Dat gaat er altijd in. Na het eten een kennismakingsspel: krantmeppen. Zo leer je snel de namen kennen. 's Avonds gaan we nog het bos in voor het traditionele dierengeluidenspel. De flora en fauna van de Veluwe weten ook weer dat we er zijnJ. 's Nachts was het, zoals gewoonlijk nog lang onrustig.