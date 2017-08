Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, ik zie een heleboel nieuwe kunstenaars bij zomeratelier ‘DoeBiDoo’

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE-Het is een drukte van jewelste bij zomeratelier 'DoeBiDoo' aan de Burgemeester Baumannlaan 112 a. Naar mijns inziens heeft Overschie er een heleboel nieuwe 'kunstenaars' bij. Het zomeratelier blijkt goed te werken en kinderen van verschillende groepen en leeftijden zijn dol enthousiast met hun creatieve ontdekkingsreis bezig. Het motto van het atelier is: "Alles kan zolang je het maar kan verzinnen!" Onder leiding van kunstenaars Doris Denekamp en Geert van Mil worden de prachtigste kunstwerken gemaakt. Er zijn geen opdrachten maar de inspireerde omgeving moet kinderen vindingrijk maken. En dat is goed gelukt zo te zien. In de etalage pronken tekeningen en andere kunstvoorwerpen van verschillende materialen. Nog t/m vrijdag 4 augustus zijn de laatste twee groepen aan de beurt om zich uit te leven in deze leuke workshops. Vandaag nam ik een kijkje bij deze 'kunstenaars' die super trots hun schilderijen lieten zien die ze net hadden gemaakt. Zomeratelier 'DoeBiDoo' is overduidelijk één groot succes!

Zomeratelier DoeBiDoo is een initiatief van CultuurRijk Overschie en werd ondersteund door gemeente Rotterdam https://www.cultuurrijk.nl/ De ruimte is beschikbaar gesteld door Prachthuis Makelaardij.