VoorleesExpress voor taalontwikkeling van kinderen

OVERSCHIE- De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Daarnaast versterken we het partnerschap tussen school en ouders. Ze werken intensief samen met bibliotheken, (voor)scholen, gemeenten en het bedrijfsleven; zorgen ervoor dat we goed zijn ingebed in lokale en landelijke netwerken. De VoorleesExpress is als erkende interventie opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi en is landelijk meerdere keren in de prijzen gevallen.

De VoorleesExpress heeft veel praktijkervaring. Vrijwilligers en projectleiders weten als geen ander hoe kinderen opgroeien, hoe ouders kunnen worstelen met de hoge verwachtingen die de maatschappij van hen heeft, hoe onzeker ze zijn op het gebied van leesbevordering en taalachterstand. Zij doen er alles aan om hierop in te spelen en laaggeletterdheid terug te dringen. Dat levert resultaat op. Al 17000 gezinnen hebben baat gehad bij het project en dit aantal groeit nog steeds. Hun droom is dat nóg meer mensen en nóg meer organisaties zich inzetten voor een integraal netwerk van leesbevordering. Om dit te realiseren zijn ze de afgelopen maanden bezig geweest met het versterken van onze netwerkbanden in Overschie, om ook hier de taalomgeving te verrijken bij gezinnen thuis waar sprake is van een taalachterstand.

Wil je meer weten over de VoorleesExpress? Ze delen graag onze kennis, ervaring en vertellen graag meer over hun visie en aanpak. Om jezelf aan te melden als vrijwilliger ga je naar onze website: voorleesexpress.nl Of stuur een bericht aan Amanda Arthur buurtcoach van WMO Radar aarthur@wmoradar.nl , bel 06 27979414