Atletiektalentjes doen van zich spreken

Door Aad van Dijk

OVERSCHIE- Woensdagmiddag 16 augustus was dan de laatste atletiek clinic van deze zomervakantie en meer dan 30 kinderen meldden zich om twee uur bij het sportveld naast Levenslust om mee te doen met de afsluitende wedstrijd. Er waren 3 groepen, ingedeeld naar leeftijd en voor de winnaar van elke groep was er een beker. Maar ook de overige gingen na afloop niet zonder medaille naar huis. Het was vaak een spannende strijd waarbij je op 4 verschillende onderdelen zo goed mogelijk moest presteren. Het begon met de sprint en daarna moest je verspringen, kogelstoten en werpen met de foamspeer. Er werd aangemoedigd door de ouders, wat een extra reden was om zo goed mogelijk te presteren.

Bij de jongste groep t/m 7 jaar ging Levi met de beker naar huis; hij won 3 van de 4 onderdelen en mag dus gerust een aankomend talent genoemd worden. Zijn moeder vertelde mij dat hij heel graag verder zou willen gaan in de atletiek. In die groep deed ook Nassim het heel goed; hij wierp de speer ruimschoots verder dan alle anderen in zijn groep. Van de groep 8 en 9 jaar wist Tessa zowel de sprint als het kogelstoten te winnen, terwijl ze 2e met speer werd en 3e bij het verspringen. Kim legde bij de oudste groep beslag op plek 1 door zowel de sprint als het kogelstoten te winnen.

In deze vakantie hebben veel kinderen niet alleen op TV van atletiek tijdens de EK in Londen kunnen genieten, maar konden dat dus zelf ook in Overschie beoefenen. Het bleek voor velen van hen een heel leuke sport, vooral gezien de grote diversiteit ervan.