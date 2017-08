Familievoorstelling Buurman en Buurvrouw in bibliotheek

OVERSCHIE- Buurman woont in een huis, hij heeft zijn natje en zijn droogje en doet de dingen altijd op dezelfde manier. Op een dag komt er een buurvrouw naast hem wonen en die doet alles anders. Wat moeten ze tegen elkaar zeggen? Vanuit de tuintjes verzorgen ze hun bloemen, voeren de vogels en gluren ze naar elkaar zonder een woord uit te wisselen. Wie zegt het eerst gedag? Een prikkelende voorstelling door Koeterwaals waarin het decor en alle attributen gemaakt zijn van karton. Een stripverhaal dat tot leven komt! In de voorstelling is er een spannende interactie tussen acteurs en publiek, ook geschikt voor kinderen die Nederlands als tweede taal hebben.

Deze voorstelling op woensdag 30 augustus 14.30 uur is onderdeel van de Ga eens buiten je Boekje -reeks. Deze reeks die mede mogelijk wordt gemaakt door Cultuur Concreet, maakt kunst en cultuur in de vorm van voorstellingen en workshops mogelijk voor alle kinderen in Overschie. Toegang: gratis maar wel met een toegangsbewijs te verkrijgen bij de balie van de bibliotheek of via www.bibliotheek.rotterdam.nl tag Buitenjeboekje