Door Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- Woensdag 25 januari werden jonge boompjes geplant in het grasveld tussen de van Noortwijckstraat en de Lemkensstraat. Het zijn magnolia's. Naast het Daan Blijspeelveld werd een dode boom verwijderd en een nieuwe geplant. Toen ik later langs de van Adrichemweg reed zag ik dat ook daar een heel rijtje magnolia's in de grond gezet waren. Ik hoop maar dat ze snel groeien zodat we van de prachtige magnolia's, ook wel tulpenbomen genoemd, kunnen gaan genieten. Overschie wordt steeds mooier!