Actualisatie Masterplan Park 16Hoven /Hoog 16Hoven

Men kreeg in groepjes uitleg over het bestemmingsplan

Men kreeg in groepjes uitleg over het bestemmingsplan

Door Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- Donderdag 30 maart vond er een informatiemarkt plaats over de actualisatie van het masterplan voor bewoners en ondernemers van Park 16Hoven en Hoog 16Hoven, in het Rotterdam Airport Hotel. Het Masterplan (Plus) voor Polder Zestienhoven (2003 en 2004) bevat de inhoudelijke basis voor het bestemmingsplan van de woonwijk Park 16Hoven. Dit plan bevatte ook een visie voor de lange termijn op Hoog 16Hoven. Omdat het de vérre toekomst betrof, werd de visie voor Hoog 16Hoven nog niet opgenomen in het bestemmingsplan Polder Zestienhoven.

In 2017 start de gemeente met de actualisatie van het Bestemmingsplan Polder Zestienhoven. Om het bestuur een goed doordacht besluit te laten nemen over de hoofdlijn van de inhoud, is er begin 2017 een Actualisatie Masterplan 16Hoven opgesteld. Hiermee worden ontwikkelingen van na 2004 in het vastgestelde masterplan verwerkt.

De Actualisatie Masterplan 16Hoven behandelt de volgende onderwerpen:

- de buurten ten noorden van de Van der Duijn van Maasdamweg (Reijsendaal en Hof van Maasdam) in relatie tot nieuwe geluidscontouren én de Rotterdamse woningbouwopgave voor de lange termijn; - de mogelijkheden voor het bestemmen van detailhandel (winkels) in Park 16Hoven; - de ontwikkelingen in Hoog 16Hoven - een aangepaste lange termijnvisie voor Hoog 16Hoven.

De gemeente Rotterdam had deze inloopavond georganiseerd en er waren veel bezoekers voor deze informatiemarkt gekomen. Men kreeg uitleg over de onderzochte scenario's en het uiteindelijke voorstel. De meningen, en bevindingen konden per direct in een enquête op de aanwezige tablets ingevuld worden. Die opgeslagen meningen worden meteen doorgegeven aan de Gebiedscommissie, waarvan er vele leden op deze avond vertegenwoordigd waren. Daarna zullen die meningen en opmerkingen meegenomen worden bij de bestuurlijke behandeling van de Actualisatie Masterplan 16Hoven, die naar verwachting zal plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2017.