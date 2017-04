Werk in Uitvoering, populieren gekapt

'Start bouwrijp maken Entree Overschie'

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Begin maart is er begonnen met het rooien en kappen van bomen en struiken in het gebied tussen de Burgemeester de Josselin de Jonglaan en de Burgemeester Wijnaendtslaan. In totaal zijn er nu zo'n 56 verschillende bomen gekapt waaronder Italiaanse populieren, boomhazelaars, esdoorns en een iep. Op het verlaten grasveld liggen de stukken van gekapte bomen, een groot bord met Thuis in Overschie staat verlaten op het grasveld met als aankondiging dat er hier 'puur en ruim' kan gaan wonen. Er komen nieuwe woningen.

Veel bewoners hebben de afgelopen tijd actie gevoerd tegen dit plan en tegen de bomenkap. Afgelopen dinsdag 4 april sprak ik met Wim en Maria Wols die ons al eerder foto's stuurde van het kappen van de populieren op het veld. Er is werkelijk van alles gedaan zegt Maria Wols, zélfs ook via de rechter. Wij wonen al jaren aan de Krommelaan en hadden in het begin erg veel last van de herrie op de snelweg, dat is nu wat minder door de schermen maar we slapen wél met de ramen dicht, maar nu zijn we ook nog eens ons uitzicht en een stuk natuur armer.

De school gaat ook plat, daar wonen nog krakers in op het moment en omdat er een vleermuis is gesignaleerd in de school zijn de 3 grote bomen daar nog even gespaard. Ze hebben daar nu vleermuiskasten in gehangen. De achtertuinen van de Burgemeester Wijnaendtslaan gaan zo'n 70 cm omhoog, dat zorgt voor problemen met het riool, tuinen en kelderruimtes komen onder water te staan en garages zijn niet meer bereikbaar. Achterom fietsen om de schuur te bereiken op die laan gaat onmogelijk worden. Het speelterrein voor kinderen wordt kleiner en de nieuwe huizen die gebouwd gaan worden belemmeren het uitzicht waar eens zulke prachtige bomen stonden. Ook het heien zou wel eens schade kunnen aanrichten aan bestaande woningen. Hondenbezitters zijn hun uitrenveld kwijt voor hun viervoeter. Met dat de bomen nu gekapt zijn hebben we nu ook minder vogels zoals boomklevers, koolmeesjes, de spechten, mussen, roodborstjes en dat is alles bij elkaar toch wel erg jammer. We hebben zoveel bezwaren ingediend met bewoners uit verschillende straten. 'Het Kleinpoldertje' mag blijven zegt Wim, ik loop er met hem naar toe die middag. Het Kleinpoldertje is een natuurspeeltuin op de hoek van de Pieter Postlaan en de Burgemeester Josselin de Jonglaan. Het biedt kinderen een kans leuke dingen te leren in de open lucht in de natuur. De tuin wordt bijgehouden door Marleen en Bruno van Klaveren.

Wim Wols laat mij de bomen zien waar de vleermuiskasten in hangen en we lopen nog even over het veld. De machines staan stil, de boomstronken geven een trieste aanblik en we tellen de jaarringen van sommige Populieren die zo zegt Wim ongeveer 60 jaar oud kunnen worden.. dus die moesten waarschijnlijk binnenkort toch wel worden vervangen, maar nu is alles gekapt. We kunnen er nog maar weinig aan doen zegt Wim. Het 'Entree Overschie' zal er best mooi uit komen zien, maar veel oud bewoners zijn hun entree toch wel een beetje kwijt heb ik het idee.