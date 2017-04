OPROEP AAN TUINBEZITTERS !

OVERSCHIE- Al vroegtijdig werd dit jaar gestart met de organisatie van de Open Tuinendag. Waren er vorig jaar niet voldoende aanmeldingen om een interessante route samen te stellen, nu reeds kunnen wij u meedelen dat op zaterdag 17 juni weer genoten kan worden van een heleboel interessante tuinen. Dat neemt niet weg dat tuinbezitters zich nog kunnen aanmelden om in de route opgenomen te worden. Ieder jaar weer blijken de deelnemers veel plezier te beleven aan het openstellen van hun tuin. Nieuwe tuinen zijn dan ook van harte welkom. Hebt u een aardige tuin die in de route opgenomen kan worden en wilt u meedoen dan kunt u zich voor deelname aanmelden via evenementen@museumoudoverschie.nl . De tuinen zullen tussen 12.00 en 16.00 uur worden opengesteld. Plattegronden met route en gegevens van de tuinen zullen gratis verkrijgbaar zijn en natuurlijk zal via de media extra aandacht aan de Open Tuinendag gegeven worden.