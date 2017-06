Lekker naar de Boer

OVERSCHIE- Komend weekend, zaterdag 17 en zondag 18 juni zijn er de landelijke "Lekker naar de BIO boer" dagen. Dicht in de buurt van Overschie, tussen het buurtschap De Zweth en de TU Delft kunt u het melkveebedrijf Hoeve Ackerdijk bezoeken. Op deze boerderij wordt al meer dan 18 jaar op een biologische wijze gewerkt. Er worden 80 melkkoeien gemolken ,45 stuks jonge koeien en 20 fokschapen en nu ook 30 kippen gehouden. Weidevogels als de grutto ,kievit en tureluur hebben het hier naar hun uitstekend naar hun zin.

Van 10.00 tot 16.00 uur wordt om het uur een rondleiding gegeven, er is een proeverij van zuivelproducten, een puzzeltocht voor kinderen over de boerderij, met een safariwagen naar een weidevogel plek, bezichtiging van een kleine specerijenmolen, e.d. Ook het kinderdagverblijf in een oude stal op de boerderij is te bezichtigen. Iedereen is welkom van 10.00 -16.00 uur op Hoeve Ackerdijk, Rotterdamseweg 223, 2636KC, Midden Delfland, tussen De Zweth en TU Delft.