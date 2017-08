OVERSCHIE- Op een steenworp afstand van Overschie ligt natuurgebied de Ackerdijkse Plassen. Je zou het niet zeggen: maar hier aan de A13, verstopt door bomen en struiken, ligt een historische boerderij uit 1666 en een natuurgebied vól met bijzondere vogels. Een paar keer per jaar kun jij in dit bijzondere natuurgebied wandelen en vogels kijken. Zoals tijdens de avondwandeling op vrijdag 4 augustus om 18.00 uur. Tijdens deze avondwandeling door de Ackerdijkse Plassen geniet je van het laatste gezang van de vogels, zilverreigers die een slaapplek zoeken en de overgang van dag naar nacht. Een unieke natuurbeleving! Meld je wel vooraf aan op www.nm.nl/agenda. Als je mee wilt op deze excursie is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan op de site van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl/agenda. De excursie kost € 5,00 voor leden van Natuurmonumenten, niet-leden betalen € 8,00.