Atlas van de Schie, 2500 jaar geschiedenis

OVERSCHIE- Eind november verschijnt de Atlas van de Schie. Dit boek zal veel mensen in Overschie aanspreken. Het vertelt immers het eeuwenoude verhaal van de Schie. Al 2500 jaar werken en sleutelen mensen in onze regio aan het landschap en infrastructuur, en dat zal men blijven doen. Het is nooit af... zoals we weten.

2500 jaar geschiedenis

Het landschap van West-Nederland is het resultaat van een eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur. Ook het gebied rond de Schie, tussen Delft, Schiedam en Rotterdam, is een oud landschap. Dat begon al ruim vóór onze jaartelling toen de eerste mensen zich in deze streek vestigden. In de vroege middeleeuwen was de Schie slechts een veenriviertje. Tussen 1000 en 1200 werden de woeste veengronden ontgonnen tot een agrarisch cultuurlandschap. Na deze grote ontginning diende de Schie als afwateringskanaal, maar ook als vaarverbinding tussen de opkomende steden. In de Gouden Eeuw werd het een trekvaartroute en een vaarweg voor de binnenvaart. Het omringende landschap veranderde al die eeuwen mee. Door de uitstekende bereikbaarheid van het waterrijke gebied kwamen de steden op. De concurrenten Schiedam, Delft en Rotterdam groeven kanalen om zichzelf de beste positie in het Hollandse handelsnetwerk te verschaffen. Zodoende werd Overschie door zijn strategische ligging tussen Rotterdam, Schiedam en Delft rond 1500 al een belangrijk verkeersknooppunt. De steden begonnen aan een periode van ongekende groei. Stadsuitbreidingen schoven steeds verder over het oude cultuurlandschap heen. Agrarisch gebruik maakte plaats voor recreatie, cultuurgebieden werden ten slotte omgevormd tot 'nieuwe' natuur. De cirkel lijkt weer rond.

De Atlas van de Schie is prachtig vormgegeven. Het bevat meer dan 200 illustraties in kleur met oude en nieuwe kaarten en recente luchtfoto's. Gebonden uitgave: 24,8 x 34,5 cm, ISBN 978 90 6868 719 4, uitgeverij Thoth. De prijs is € 29.90, na 1 maart 2017 wordt het € 39.90.

Vanaf 1 december te koop.

De Atlas van de Schie is te koop bij Boekhandel Bensmann & Blankstein, Burg. Baumannlaan 163 a, info@benbboeken.nl, 010-4158206 en bij het Museum Oud Overschie, Overschiese Dorpsstraat 136-140, 010 415 8864, info@museumoudoverschie.nl

Signeren zaterdag 17 december

Op zaterdag 17 december van 11.00 tot 12.00 uur komt Ad van der Zee bij boekhandel Bensmann & Blankstein de Atlas van de Schie signeren. Ook zal hij in twee sessies kort ingaan op de historische ontwikkeling van Overschie. U bent van harte welkom.