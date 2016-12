Overschiese Penning voor Marius Stok en Peter Oprel

OVERSCHIE- Donderdag 15 december j.l. hebben Marius Stok en Peter Oprel uit handen van gebiedsvicevoorzitter Anne Snoeck Henkemans de penning opgespeld gekregen. Natuurlijk waren ook alle andere vrijwilligers van Plein 13 en Den Hoogenban bij dit heugelijk moment aanwezig. Het werd een gezellig feestje.

De heren Stok en Oprel hebben de penning gekregen, omdat zij al ruim twaalf-en-een-half jaar vrijwilliger zijn bij Plein 13. Niets is hen te dol. Ze staan klaar om alles in orde te maken om een geslaagde bingomiddag op rolletje te laten lopen. Ze helpen bij de muziekmiddagen in Den Hoogenban. En ook is het gastheerschap hen op het lijf geschreven en voor afwassen bij het kookteam zijn zij niet te beroerd. Zulke vrijwilligers zijn onbetaalbaar en verdienen daarom deze mooi Overschiese Penning.

De gebiedscommissie Overschie kan de Overschiese Penning toekennen aan personen die zich voor een langere periode positief en verdienstelijk inzetten voor de Overschiese samenleving.