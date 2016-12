Kees van de Meer gekozen tot Overschieer van het Jaar!

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE - Traditiegetrouw organiseerde de Overschiese Krant voor de 26ste keer de verkiezing 'Overschieer van het Jaar' tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt. Die bekendmaking geschiedde door Ralph van Twist in het bijzijn van nog 2 andere collega's: Anja Pols en Jolanda Noteboom van Uitgeverij BAR. De bekendmaking ging vooraf met een speciaal dankwoord voor Wim Neeleman en Bob Hoftijzer die samen met vele vrijwilligers de Kerstmarkt in Overschie tot een begrip hebben gemaakt.

Ook John van den Berg werd bedankt die altijd met zijn museum in de weer is en tevens ook in de jury zit van deze verkiezing 'Overschieer van het Jaar'. Namens de Gebiedscommissie Overschie was Vice Voorzitter Jeroen van der Steen aanwezig. Er waren veel genodigden en geïnteresseerden die allemaal wilde weten wie de Overschieer van het jaar zou worden.

Dan spreekt Ralph van Twist: De Jury heeft gemeend dat de persoon die: Adviseur bij BOOS/Bewoners Organisatie Overschie, Bestuurslid Ondernemers Vereniging Overschie OVO, Bestuurslid Overschie Business Plaza, Voorzitter Stichting Natuurlijk in Overschie, Voorzitter CDA Seniorenberaad Rotterdam, Bestuurslid Stichting Grote Kerk Overschie, Bestuurslid Belangenbehartiging PCOB Rotterdam, Bestuurslid Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenbonden OSO, Vrijwilliger Wijkbus Zondagsdiensten, Vrijwilliger Pianist Stadzicht (en regelmatig ook ergens anders) = houdt in: gezellig zingen + piano spelen met ouderen, Columnist Klokgelui en onregelmatig andere bladen, Dirigent Gelegenheidskoor, en voorganger weeksluitingen Den Hoogenban.

Kees van der Meer is al vele jaren actief voor De Grote Kerk in diverse bestuursfuncties. In organisaties, Ondernemers Vereniging Overschie 60 jaar Baumannlaan, Oldtimerdag, en Sinterklaasintocht. Sociale straat, Rondje Oud Overschie en Koningsdag. Kees van der Meer is actief voor Overschie Business Plaza en speelt geregeld op orgel voor diverse verenigingen en instanties als Flat Abtshove en Den Hoogenban. Dit alles na zijn pensionering op vrijwillige basis.

Graag stel ik hem aan u voor als 'Overschieer van het Jaar' voor: Kees van der Meer..

Er volgt een luid applaus en Kees krijgt de trofee aangeboden door vorige eigenaar Leo Kool, er wordt geproost en felicitaties volgden, vele foto's legden dit bijzondere zeer terecht verdiende moment vast van Kees van de Meer. Namens Overschie en de jury van harte gefeliciteerd Kees!