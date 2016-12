Lekkere Marokkaanse donuts (Sfenj) bij Slagerij Overschie

'Wij vieren Oud en Nieuw met Sfenj s morgens bij de koffie'

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE – Over een paar dagen ga ik Marokkaanse oliebollen bakken zegt Abdul Ali Douhoucha van Slagerij Overschie. Eigenlijk zijn het een soort gefrituurde donuts of beignets, groot en knapperig van buiten, en luchtig van binnen die je kunt eten met poedersuiker, aardbeien, honing, jam, suikermuisjes of krenten.

,,Wij zijn Islam maar we doen wel mee in Marokko'' zegt Ali, veel hotels hebben ook Kerstbomen en versieringen net als hier. Bij ons is het traditie om dan lekker koffie te drinken s morgen met een Marokkaanse oliebol.

Je kunt ze in heel Marokko kopen en wij vieren ook Oud en Nieuw hoor.'' Enthousiast vertelt Ali over zijn geboorteland en over de tradities en lekkernijen en ondertussen is het enorm druk in zijn slagerij. Ali gooit bij iedereen een onsje meer erbij, hij kijkt niet op een grammetje meer of minder voor zijn klanten, is heerlijk amicaal en heeft heel veel vaste klanten die dagelijks vlees en groenten komen kopen. Met zijn rode schort en Kerstmuts op weet hij iedereen aan het lachen te maken, zijn etalage is leuk versierd met sfeervolle decoraties. Ali neemt voor iedereen de tijd en maakt met iedereen een dolletje. Ik volg hem even met zijn klanten, ik word er blij van, het is altijd gezellig bij Abdul Ali

,,Over een paar dagen zet ik een tafeltje buiten'' zegt Ali, en dan kunnen mensen de Marokkaanse Sfenj proeven en kopen. Onze Oliebol, maar ik ga ook met krenten proberen net zoals in Nederland. Ik ga naar huis met mandarijnen, Nana (muntthee) en kippenpootjes, want zo vind Ali: hoort wat voort wat hahaha, geweldig''.