Fiets gejat?

OVERSCHIE- Dan ben je niet de enige. Jaarlijks registreert de politie ruim 100.000 aangiftes van fietsendiefstal. Buurtfacts bracht per buurt in kaart hoeveel fietsen er gestolen worden. In Overschie gaat het om 138 fietsen in de afgelopen 6 jaar. In de gemeente Rotterdam, waar Overschie onder valt, werden in die periode 23505 fietsen gestolen. Overschie is dus goed voor 1% van alle geregistreerde gestolen fietsen in de gemeente. Daarmee staat het op plaats 54 van alle 92 buurten in Rotterdam