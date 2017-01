Ontbijt voor ouderen in café ´Goed Gesprek´

Gezelligheid, eten, drinken, kletsen en zingen

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE - Vandaag 5 januari werd er op het tuinencomplex 'Tuinieren voor Ouderen' een heerlijk ontbijt georganiseerd. Initiatiefnemer Jari Esbeukman had dit ontbijt beloofd tijdens zijn Kerstshow in de Grote Kerk. Samen met Joke van Kervel (Seniorencoach Wmo Radar) en PLUS Richard de Zoete werden ongeveer 30 ouderen heerlijk verwend op een gezellig ontbijt in Café ´Goed Gesprek'. Het was behoorlijk glad op de Achterdijk in de ochtend, er was al iemand onderuit gegaan dus er moest wel eerst iets gebeuren. Met hulp vanuit de Gemeente en dank aan Rita van Hardeveld voor de zoutstrooier en een vriendelijke meneer die met een gasbrander aan het werk ging was dit probleem snel opgelost. De zon deed de rest. Al vroeg arriveerden de Nordic walkers groep het terrein, die na een heerlijke wandeling zich bij de anderen voegden.

Er werd druk gekletst, en de vrijwilligers waaronder 2 kleine geweldige kanjers deelde broodjes en koffie uit. Het was gezellig druk en de ouderen genoten zichtbaar van het samen zijn. Ook Jari stak zijn handen uit de mouwen, alsof hij nooit iets anders had gedaan, hielp hij mee met de afwas en maakte een praatje zo her en der en schoof aan. Zijn liedjes tussendoor zoals 'De Heilsoldaat' en 'Samen Zijn' en nog heel veel andere bekende liedjes zorgden voor een vrolijke boel van lekker mee zingen en gewoon genieten met elkaar. Een groot succes, mede dankzij de overheerlijke croissants en belegde broodjes van Richard de Zoete, de inzet van Joke van Kervel en het optreden van Jari Esbeukman en alle vrijwilligers die belangeloos aan deze ochtend hebben meegewerkt. "Omdat ik het heel belangrijk vind dat we in 2017 weer denken aan de ouderen en het verbroederen waar kan" zegt Jari.

Café ´Goed gesprek´ is dé plek voor een gezellige ontmoeting met en voor senioren. Iedereen kan er terecht voor een praatje, een luisterend oor en ook met eventuele vragen. Het is de bedoeling dat iedere donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur zestigplussers kunnen binnenwandelen om gezellig bij elkaar te zijn en om leuke dingen te ondernemen. Tuinencomplex 'Tuinieren voor Ouderen', Achterdijk 2.

www.tuinierenvoorouderen.jouwwweb.nl