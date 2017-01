Onthulling beeld Harry van der Woerd gaat niet door

OVERSCHIE- In de Overschiese krant stond onlangs een artikel over de Villa Zebra Pop Up wat afsluit in het onthullen van het beeld Harry vd Woerd. Deze onthulling kan echter helaas niet doorgaan. Vandaag zaterdag sluit Villa Zebra Pop Up wel feestelijk af maar ze gaan geen beeld onthullen. Volgens de organisatie lijkt het er op dat nu toch veel mensen naar de onthulling gaan, terwijl dit niet plaatsvindt. De organisatie verontschuldigd zich voor het misverstand.