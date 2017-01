Nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis van Rotterdam

OVERSCHIE- Op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur van Rotterdam was Overschie ruim vertegenwoordigd. Ook Oma Overschie had een uitnodiging gekregen en zij kwam op deze druk bezochte receptie gebiedscommissieleden Joost Brand, Bas van Vliet en Jeroen van der Steen tegen, ook de Overschieër van het jaar Kees van der Meer, cultuurscout Malina Spoor, sportcoach Aad van Dijk en super vrijwilliger van het Prachthuis Peter Koerten liep ze tegen het lijf. Burgemeester Aboutaleb sprak zijn nieuwjaarstoespraak uit en richtte zich speciaal op een groepje uitgenodigde kinderen en zei dat er wellicht onder deze geïnteresseerde kinderen een toekomstige burgervader kon zitten.

Er werden over en weer vele handen geschud en de goede wensen gingen over en weer. Met een drankje in de hand ontmoette ik interessante mensen onder andere iemand die een Gebiedsgids wil gaan samenstellen. Een gebiedsgids is een digitaal platform dat informeert over alle voorzieningen en activiteiten in een gebied. Oma Overschie vertelde natuurlijk meteen dat er een geweldig museum is in ons Overschie dat alleen door vrijwilligers in stand gehouden wordt en gaf mijn gegevens. Daar willen en gaan we meer over horen. Meer informatie kunt u vinden op Gebiedsgids.nl

Oma Overschie en buurvrouw kwamen in de gelegenheid om onze burgemeester persoonlijk de hand te schudden, ze hebben wat heen en weer gebabbeld en wat denk je wat? Oma Overschie wilde deze ontmoeting voor het nageslacht vastleggen, zei dat ze niet zo handig was in het selfies maken en wat deed onze burgemeester: Hij maakte zelf deze selfie!

De allerbeste wensen voor 2017. Proost!