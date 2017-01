Bestemmingsplan ter inzage

Het Ontwerp Bestemmingsplan Overschie ligt sinds 23 december ter inzage bij de stadswinkel centrum. Geïnteresseerden kunnen het ook inzien via www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen

OVERSCHIE- Het plangebied omvat Overschie en Kleinpolder. Het bestemmingsplan biedt een actueel planologisch en juridisch kader voor de komende tien jaar. De bestaande situatie en ontwikkelingen zijn erin vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen in het plan zijn in Kleinpolder-Oost en aan de Rodenburgstraat 59. In Kleinpolder-Oost maakt het bestemmingsplan mogelijk dat de te slopen portiekwoningen vervangen kunnen worden door maximaal 67 'grondgebonden' woningen. Voor het voormalig schoolpand aan de Rodenburgstraat stelt het plan voor om, behalve een maatschappelijke bestemming, ook wonen mogelijk te maken. Tot 2 februari kunt u uw zienswijze op het plan kenbaar maken. Op 17 januari is er een informatieavond in Musica (De Lugt 17) van 19.00 tot 20.30 uur. Medewerkers van de gemeente kunnen dan uw vragen beantwoorden.