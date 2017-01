OVERSCHIE- Maandag 16 januari wordt de bewonersbijeenkomst vliegveld RTHA verplaatst van de Fabriek (ad Burg Bosstraat) naar het gebiedskantoor aan de Burg. Baumannlaan 178. Dit is nodig, vanwege de zeer drukbezochte eerdere bijeenkomsten. Op de nieuwe locatie is meer ruimte om met groepen in gesprek te gaan en daardoor met betere resultaten te komen. Iedereen is van harte welkom vanaf 19:15 uur, we beginnen om 19:45 uur met het programma.