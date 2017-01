Muziekgezelschap Insulinde in Den Hoogenban

OVERSCHIE- Insulinde beschikt over een veelzijdig repertoire van meezingliedjes tot operette, van orkestrale stukken tot bigband in kleine vorm. Kortom …. het orkest draait daar zijn hand niet voor om …. Wat denkt u van o.a. My Fair Lady, de KLM-mars, the Moonlight-Serenade, liedjes van Vera Lynn of stukken van componist/arrangeur Tom Parker. Ook spelen zij enkele tango's, zoals b.v. Noche D'estrellas en Uno. Maar ….. er is natuurlijk veel meer …. Voor de muzikale zaterdagmiddag 21 januari van 14.00 -16.00 uur kan men een toegangsbewijs kopen in de winkel van Den Hoogenban à € 5,-. Daarbij is één kop koffie of thee en een drankje inbegrepen. Voor de overige dranken en/of snacks kunt u pinnen in het café of een consumptie- strippenkaart à € 10,- kopen.