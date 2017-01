Spelletjesochtend in PrachtHuis

OVERSCHIE- Iedere woensdagochtend van 10:00 – 12:00 uur bent u van harte welkom om gezellig een bordspel te komen spelen in het PrachtHuis (Abtsweg 2). Er zijn een aantal bordspellen aanwezig, uiteraard u mag ook zelf een spel meenemen. Naast de spelletjes is er ruimte om gezellig te kletsen of bijvoorbeeld wat te gaan breien. U kunt gratis meedoen en aanmelden is niet nodig, kom gewoon een keer een kijkje nemen! Voor een consumptie (koffie of thee) betaald u € 0,50. De spelletjes ochtend wordt georganiseerd door bewoners uit de buurt.