Informatiebijeenkomst ontwerpbestemmingsplan Overschie

Woningen in voormalig schoolgebouw laat nog op zich wachten

Door Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- Voor de wijken Overschie en Kleinpolder is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dinsdagavond 17 januari werd er een informatiebijeenkomst gehouden over het bestemmingsplan voor Overschie in LCC Musica. Weinig bewoners maakten van deze gelegenheid gebruik om zich te laten informeren. Voor degene die wèl gekomen was lagen het ontwerpbestemmingsplan met de daar bijbehorende stukken op twee tafels. Medewerkers van de gemeente Rotterdam waren aanwezig om uitleg en antwoord te geven op de vragen die er gesteld werden. Ik zelf was het meest geïnteresseerd in het plan om de voormalige Christelijke Groen van Prinstererbasisschool voor bewoning gereed te maken. Momenteel wordt het toenmalige overblijflokaal, dat later naar ik vernomen heb 'De Guppenclub' was, nog later naar horen zeggen de Schaakclub, al bijna een jaar bewoond door Sophie de Vos (van Sophie de Vos fotografie). Ik ontmoette haar gisteren bij één van de informatietafels. Zij woont daar op antikraakbasis en kreeg de geruststelling dat ze er nog wel even rustig kan blijven wonen, want er heeft zich tot nu toe geen projectleider gemeld om van de oude school woningen te maken. De overige ruimtes zijn verhuurd als atelier en op de grote zolder oefent 1 keer per maand een heavymetalband. Toen deze voor de eerste keer een oefensessie hield schrok Sophie zich een ongeluk, "Het leek wel of er helikopters over vlogen. Maar ze hebben nu alles geïsoleerd en appen mij steeds heel lief of ik thuis ben". Zie het artikel in Blij Wonen. (http://www.blijwonen.in/artikelen/de-enige-bewoner-van-een-oude-school-in-overschie/)

Het komt er eigenlijk op neer dat er in de nabije toekomst niet al te veel wordt veranderd in het bestemmingsgebied.

Was u niet in de gelegenheid om te komen maar mocht u toch meer informatie over dit plan willen hebben kijk dan even hier:

www.rotterdam.nl/bestemmimgsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl