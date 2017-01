Ingevroren IJsvogel ontdekt aan Schielaan

OVERSCHIE- Wichard hulsbergen stuurde de redactie een foto van een Ingevroren ijsvogel aan de Schielaan. Anders dan de naam IJsvogel doet vermoeden heeft deze niets te maken met een voorkeur of een relatie met ijs maar is een verbastering van de Germaanse naam Eisenvogel wat 'ijzervogel' betekent. Deze naam slaat op de metaalachtige glans van het blauwe verenkleed. Een andere verklaring voor de naam is dat de ijsvogel 's winters bij het ijs werd gezien om uit een wak vissen te vangen Het is een opvallende verschijning door zijn afstekende blauwe en oranje kleuren, maar ook een zeer schuwe soort die zich weinig laat zien. De meeste ijsvogels leven in de tropen. De ijsvogel is een typische viseter, dus sterk aan water gebonden. Zijn voorkeur gaat uit naar stromende wateren. In het grootste deel van het verspreidingsgebied is de soort algemeen, maar in sommige gebieden wordt de ijsvogel met uitsterven bedreigd.