Activiteiten Plein 13 aan de Abtsweg

OVERSCHIE- Stichting Activos start met Actief Tafelen in Plein 13 aan de Abtweg 115. Elke maandag van 12.30-14.00 uur is er een eenpansgerecht met een voor- en nagerecht. Kosten € 6,00 Op maandag kunt u een extra hoofdgerecht (zonder voor- en nagerecht) bestellen, deze krijgt u dan mee in een speciale magnetronverpakking, kosten hiervoor zijn € 4,50 De 1e en 3e woensdag van de maand van 17.00-19.30 kunt u deelnemen aan het driegangendiner, kosten € 7,50 Aansluitend is er een kleine bingo, kosten € 3,00 per plankje voor 6 rondes. De 2e en 4e woensdag van de maand is er een kleine maaltijd met alleen een hoofdgerecht. Kosten € 3,00 Aansluitend aan deze kleine maaltijd is er een Thema-activiteit. Kosten hiervoor zijn wisselend en afhankelijk van de activiteit.