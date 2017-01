Bezoek de belevenisboerderij met meer dan 1000 lammetjes

OVERSCHIE- Bij stadsherder Martin Oosthoek zijn de afgelopen weken meer dan 1000 lammetjes geboren! De schapen van Landschapsbeheer M.A. Oosthoek, die in de zomer grazen in Rotterdam, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker Nootdorp, Vlaardingen, Rijswijk, Barendrecht en Nesselande zijn eind december naar stal gegaan. Op 1 januari werd het 1e lammetje geboren en al gauw volgde er meer. Er staan circa 900 ooien (schapen) binnen. Deze schapen verwachten 1 of 2 lammetjes. Na een heel drukke periode is de rust nu weergekeerd en is het tijd om de lammetjes te komen bewonderen en natuurlijk te knuffelen.

Op zaterdag 4 februari bent u van harte welkom op de jaarlijks terugkerende lammetjesdag. Deze dag zijn er veel activiteiten waaronder demonstraties schapen drijven met border collies, pony ritjes, streekmarkt, klimmuur, strokasteel en nog veel en veel meer. Erg bijzonder dit jaar is dat dierenarts, Judith van Andel, de laatste groep schapen komt scannen. D.m.v. een echo kan zij zien of een schaap lammetjes verwacht en hoeveel. Op een groot scherm kunt u dit live volgen. Judith van Andel is een van de vijf dierenartsen in Nederland die dit kan. Het zal de laatste lammetjesdag zijn op deze locatie. Op 17 en 18 juni (Midden Delflanddag) hopen Martin en Petra Oosthoek hun Belevenisboerderij te openen. Hier zal het ieder weekend lammetjesdag zijn! De Belevenisboerderij word gevestigd aan de Oude Bovendijk 220 in Rotterdam. Voor meer info: www.maoosthoek.nl