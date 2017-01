Cineschie pakt de draad op met indrukwekkende Land of Mine

OVERSCHIE- Na een halfjaar geen films te hebben gedraaid in wijktheater Musica, pakt Cineschie vanaf 10 februari de draad weer op met de vertoning van de indrukwekkende film Land of Mine, die vorig jaar de publieksprijs won op het Rotterdamse Filmfestival.

De ´filmstop´ had te maken met de aangekondigde verkoop van Musica. In afwachting daarvan zal in elk geval dit jaar nog maandelijks een film worden vertoond. Op vrijdag 10 februari is dat de Deense film Land of Mine. Die gaat over een groep Duitse kindsoldaten die na de Tweede Wereldoorlog in Denemarken worden ingezet om mijnen te ruimen op de stranden. Dat gaat met gevaar voor eigen leven. Die spanning is goed voelbaar in de film, die op ware gebeurtenissen is gebaseerd. De hardvochtige Deense sergeant die de jongens drilt, gaat hen steeds minder zien als vijand en steeds meer als mensen die ook maar in een oorlog verzeild zijn geraakt.

Land of mine draait op vrijdag 10 februari om 20.30 uur in Musica. Kaartjes kosten 5 euro, met Rotterdampas € 3,75. De volgende Cineschie-film wordt op vrijdag 10 maart vertoond. Wie verder op de hoogte wil worden gehouden, kan een email sturen naar cineschie@outlook.com.