‘Van Alles Conceptstore’ feestelijk geopend

Aanwinst voor Baumannlaan zeven bedrijven onder een dak

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Afgelopen zaterdag 4 februari was het dan zo ver, de plakkers waren van de etalages weg en de 'Van Alles Conceptstore' werd feestelijk geopend. Ballonnen en vlaggetjes sierden de gevel en een deel van de Burgemeester Baumannlaan. Door het sombere weer gaven de verlichte etalages je meteen een sfeervol gevoel om direct naar binnen te gaan. Een prachtig gedecoreerde winkel met inderdaad Van Alles wel iets voor iedereen deed het publiek verbazen. De opkomst was groot, vrienden, bewoners uit de wijk en omstreken, zakenrelaties en ondernemingen stroomden binnen om iedereen te feliciteren met dit prachtige concept. Het was erg druk en onder het genot van een hapje en een drankje kon je het enthousiasme horen van de mensen die met ohhh en ahhh de sfeervolle winkel doorliepen en ook zeer zeker niet met een dichte beurs weer naar buiten gingen. De ondernemers hadden het druk achter de kassa en met het in ontvangst nemen van felicitaties en werden rijkelijk in de bloemen gezet. Elk stukje van de winkel zag er prachtig uit, ieder met zijn of haar eigen assortiment maar toch één geweldig geheel.

7 super leuke bedrijven onder één dak! Een aanwinst voor de Burgemeester Baumannlaan, dat is wat ik om mij heen hoor, eindelijk weer eens een échte leuke winkel, en die mening deel ik maar al te graag. Naast de 3 ondernemers Petra van Zon en Erica van Zeijl van Babyzaak 'Klein Beginnen & Grooot', Lotty Dupont van Maison DuPont, en Joyce Kyvon met sieraden, dameskleding, shawls, tassen zijn er inmiddels een aantal ondernemers bij gekomen waaronder Bensmann & Blankstein http://www.benbboeken.nl/ die tevens hun fantastische boekhandel op de Burgemeester Baumannlaan runnen. ByFerial is een bedrijf met T-shirts voor vaders en zonen: http://byferial.nl/ Ook Hansje van https://www.leukehippedingen.nl/ heeft haar plek gevonden bij Van Alles, met o.a. buffelschedels, handgemaakte sieraden, tassen, telefoonhoesjes en andere hippe dingen. Voor een bloemetje of een mooie vaas kunt u terecht bij Tanja Hermans van 'Bloembinderij Geschikt'. http://www.bloembinderijgeschikt.nl/

De stuwende krachten achter dit geweldige concept is PNL Vastgoed Maatschappij BV. "Het belang van dit concept is om van de Burg. Baumannlaan weer een prachtige winkelboulevard te maken zegt Luc Cleman van PNL en Pio Fernandez en ik hebben nog veel meer plannen met winkels die leeg staan". Waar ik benieuwd naar ben is waar de behoefte ligt bij de mensen, die inspraak mag er zijn en die mogen de mensen ook kenbaar maken op het volgende email adres info@van-alles.com Wij kijken dan gezamenlijk of het past in 'ons straatje'. De openingstijden van 'Van Alles Conceptstore' zijn: Van woensdag tot vrijdag van 10.00 – 17.30 uur, Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. Op maandag en dinsdag: Gesloten