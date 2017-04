Skaeve Huse in Overschie

OVERSCHIE- Vorig jaar besloot het gemeentebestuur aan de Soesterbergstraat Skaeve Huse te gaan bouwen voor bewoners die elders in de stad ernstige woonoverlast veroorzaken. Als onderdeel van de 'Aanpak Woonoverlast' Wat is nu de stand van zaken? Het terrein is bouwrijp gemaakt en de heg die de Skaeve Huse aan het zicht moet onttrekken, is aangelegd. Projectleider Roger van der Kamp (gemeente Rotterdam)

vertelt wat er nog meer gaat gebeuren. 'Nu die heg er staat, beginnen we met het doortrekken van de leidingen voor gas, water en elektriciteit. In week 20, dat is half mei, worden de woningen geplaatst. Er komen in totaal 11 woningen en één beheerdersunit. De beheerder is in elk geval het eerste jaar 24 uur per etmaal aanwezig. En als de woonunits eenmaal bewoond zijn, kunnen omwonenden ook altijd ergens terecht met eventuele vragen en

klachten. De toe komstige bewoners van de Skaeve Huse gaan er vrijwillig wonen. Het is de bedoeling dat zij uiteindelijk ook weer in een woonwijk gaan wonen. Vanaf 15 juni verwachten we de eerste bewoners van de Skaeve Huse'. Voordat de bewoners er zijn, wordt er voor omwonenden en andere geïnteresseerden een open dag georganiseerd. Meer weten over Skaeve Huse en de Rotterdamse aanpak woonoverlast? Kijk op www.rotterdam.nl/woonoverlast