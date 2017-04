Lentefeest Park 16 Hoven

OVERSCHIE- Het wordt weer voorjaar en daar mag een feestje bij. Daar weten de bewoners van Park Zestienhoven wel raad mee. Aan de Terletweg organiseren zij op zaterdag 8 april voor de derde keer het Lentefestival Overschie. "Ik zie een stijgende lijn", grijnst Timo van Schaik van het Bewonersinitiatief Park Zestienhoven (BIPZ). "Bij het eerste Lentefestival hadden we nog nachtvorst, vorig jaar was het heel aardig weer. Dat moet toch betekenen dat we nu geramd zitten?"

De aanblik raakt al vertrouwd: bont gekleurde tenten, opgesteld tussen het hertenkamp en de speelweide, zorgen bij het betreden van het terrein al meteen voor een vrolijke noot. Allerlei foodtrucks zorgen voor koffie, friet, een biertje of verse saté en vooral voor een waar festivalgevoel. Op het programma is Timo best trots. "We hebben een mooie mix van theater, live muziek, sport en spel en tal van workshops door Overschiese partijen. Het belangrijkste hierbij is dat bewoners elkaar beter leren kennen en nieuwe contacten maken. Door samen een vlot te bouwen met de scouting, door een mooi schilderij te maken bij de kunstenaars of gewoon door samen met je buurjongen poppenkast te kijken. Het programma is voller en gevarieerder dan vorige jaren. Met yoga en al."

Kritische geluiden

Het Lentefestival is fun, brengt mensen uit Overschie bijeen en er werken steeds meer partijen uit de wijk actief aan mee. Toch is het vooral geboren uit noodzaak. Het initiatief ontstond niet voor niets in de snel groeiende nieuwbouwwijk Park 16hoven, waar veel nieuwe Overschieënaren komen wonen maar waar de faciliteiten minder snel verschijnen dan nieuwe woningen. Jonna de Rooij van BIPZ: "In deze wijk is naast de huizen nog steeds niet veel te vinden anders dan een basisschool, een hertenkamp en een brievenbus. De horecavoorziening aan de plas, het Westerdijkpark, de winkels: het komt er vast, maar het duurt nu wel wat lang allemaal. Voorlopig zorgen we dan zelf maar voor de beleving in de wijk. En met deze ondernemende bewoners van Park Zestienhoven en de hulp van diverse instellingen uit Overschie komt dat vast goed."

