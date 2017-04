Winkels weer open aan Van Noortwijckstraat

Overschie – Het Passer College aan de Hoornweg werkt aan allerlei activiteiten in en voor de buurt. ,,Onze sector groen trekt elke week de buurt in om afval te prikken. En we hebben goed nieuws! Na een periode van verhuizen en verbouwen zijn onze winkels weer open! U bent op maandag, woensdagochtend en vrijdag weer van harte welkom in onze fietsenwerkplaats PASSER (RE)CYCLE die nu gevestigd is op Van Noortwijckstraat 44A. U kunt hier tegen schappelijke prijzen uw fiets laten maken en regelmatig hebben wij ook fietsen te koop. Voor een lekker kopje koffie of thee kunt u alle doordeweekse dagen terecht in de naastgelegen PASSER KOFFIE & THEE winkel op nummer 42A. In onze koffiecorner worden tevens mooie accessoires verkocht, gemaakt door de leerlingen van onze school".