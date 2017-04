Grande Parade op mytylschool

Geschiedenis komt tot leven...

OVERSCHIE- Toneelspel, voordrachten, rondleidingen, dans en muziek, hapjes en drankjes uit de VOC-tijd. Woont u in de buurt van mytylschool De Brug op de grens van Overschie en Schiebroek? Kom dan vrijdagmiddag 7 april tussen 16.00 en 20.00 uur naar de Parade die de leerlingen daar voor u houden. Zij voeren u langs de Riddertijd, via de flower power hippies en de val van de Berlijnse muur naar Feyenoord die de UEFA-cup won in 2002. U kunt op de foto in een echte DDR Trabant. Een groep heeft ook een communicatiemuseum "van rooksignaal tot Twitter" voor u ingericht. Zoiets heeft u nog nooit meegemaakt. Van harte welkom aan de V.d. Duijn Van Maasdamweg 11, dat is de oude Xerxesweg, naast de hsl-buis.

De locatie Overschie van de mytylschool bestaat uit ongeveer tachtig leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Het onderwijs is heel praktijkgericht en is in kleine groepen vanwege de (lichamelijke) beperkingen van de leerlingen. Iedere leerling heeft zijn of haar bijdrage aan deze Grande Parade geleverd en het resultaat is het aanzien waard. Toegang vrij.