Nieuwe bomen geplant op Landgoed De Tempel

Door Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- Geurende seringen, een bloeiende kardinaalsmuts of meidoorn, hazelaars… Binnenkort kom je deze bomen en struiken die typisch zijn voor landgoederen ook tegen op Landgoed de Tempel. Samen met vrijwilligers plantten de boswachters van Natuurmonumenten op donderdag 30 maart jl de eerste honderden bomen en struiken op het landgoed nabij Oud-Overschie. Eind 2016 zijn vrijwilligers tijdens de Natuurwerkdag voor het eerst gestart met het landschapsherstel op Landgoed de Tempel. Sindsdien is er heel veel gebeurd. Vrijwilligers hebben hard gewerkt om achterstallig onderhoud weg te werken. Ze vergrootten de diversiteit aan bomen, struiken, kruiden en herstelden delen die verloren zijn gegaan zoals een oude boomgaard.

Stadsboswachter van Natuurmonumenten Maurice Kruk ging donderdag 30 maart met de beheervrijwilligers van de Noordrand Rotterdam aan de slag om heesters en de eerste seringen, kardinaalsmutsen, hazelaars, meidoorns, krentenboompjes en sporkehout te planten. Soorten die thuishoren op dergelijke landgoederen. "Dit is nog maar het begin! Er zijn namelijk nog meer plantvakken voorzien, maar om de rust te bewaren en soorten niet te verstoren, gaan we in fasen aan het werk", legt stadsboswachter Maurice Kruk uit. "Zo kunnen vogel- en vleermuissoorten die op het landgoed een plekje hebben gevonden, uitwijken naar een andere boom wanneer we de herstelwerkzaamheden op een bepaalde plek starten." Maurice vertelde verder dat ook de wandelpaden zullen worden verbeterd om toegankelijker te worden voor mensen die minder goed uit de voeten kunnen. Ik vertelde Maurice dat ik ook vrijwilligster ben van het Museum Oud Overschie en dat er door de beheerder van dit museum: John van den Berg, regelmatig rondleidingen gehouden worden.

De komende jaren geeft Gemeente Rotterdam de historische gebouwen en het park een opknapbeurt. Het landgoed wordt beter toegankelijk en beleefbaar. Natuurmonumenten brengt expertise in op het gebied van erfgoed, natuur en recreatie en is beoogd beheerder van het landgoedpark.

Landgoed de Tempel is een statig landgoed vlakbij Oud-Overschie, net buiten Rotterdam. Het landgoed is dagelijks geopend en gratis toegankelijk voor publiek, van zonsopgang tot zonsondergang. Een wandeling is zeker de moeite waard. Je wordt getrakteerd op doorkijkjes over waterpartijen, wandelt over sierlijke bruggetjes en komt langs de oudste eik van Rotterdam. Inwoners van Overschie kunnen er met het openbaar vervoer komen: bus 40 richting Delft rijdt er (niet in het weekend) en natuurlijk kan men er ook met de wijkbus komen.

Voor meer informatie over natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl Voor meer informatie over de wijkbus: www.wijkbusoverschie.nl of telefoon: 010- 4153535

Voor meer informatie over het Museum Oud Overschie (voor rondleidingen op Landgoed De Tempel): www.museumoudoverschie.nl of telefoon: 010- 4158864