Nancy’s telecom maakt het nu waar

Door: Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- Zaterdag 1 april opende Irma Beugelink de deuren van haar spiksplinternieuwe telecomshop aan de Hoornweg 23 A. Irma is in Overschie geen onbekende. Zij had eerder een telefoonwinkel aan de Burgemeester Baumannlaan, verhuisde, miste Overschie en is nu zo moedig om aan de toch wel wat teruglopende Hoornweg opnieuw een bedrijf op te zetten. Dat men haar gemist had werd meteen duidelijk toen er mensen met bloemen kwamen in het uitbundig met ballonnen versierde winkelpand. Irma herkende die ex-klanten meteen. Ook toekomstige klanten kwamen haar bezoeken en kregen een heerlijk hapje en een drankje aangereikt. Iemand stelde een vraag over het downloaden van een bepaalde app op zijn telefoon. Irma gaf daar duidelijk antwoord op en de nieuwsgierig binnenlopende man werd meteen klant. Hier zit men in Overschie toch wel op te wachten dus!

Aan de muur hangen mooie en hippe hoesjes voor de meest gangbare telefoons. Alle overige denkbare telefoonaccessoires zijn aanwezig maar ook opvallend staat er een grote vitrine met prachtig uitziende flaconnetjes met parfum en eau de toilette. Een leuke combinatie. Op mijn vraag waarom de winkel 'Nancy's telecom' heet vertelde Irma over haar overleden zus. Als eerbetoon heeft zij haar winkel naar haar genoemd. "Het was een idee van mijn vader" zei ze en die kwam er trots bij staan.

De Overschiese Krant hoopt dat er weer net zo veel klanten, zo niet meer, als vroeger bij haar langs komen en wenst Irma veel succes! Voor meer informatie : telefoon: 010- 2299219 Of loop gewoon even binnen bij Irma aan de Hoornweg 23A.