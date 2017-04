Nu aanmelden voor Grote braderie met Oldtimerfestival

De organisatie in vergadering bijeen voor de Oldtimer festival

OVERSCHIE- De braderie met Oldtimers die de OVO, samen met de Overschiese Krant, Arie Verkade. Kees van der Meer en Co Eger en Frank Schenk en Erna de Vos eerder organiseerde was, mede door het prachtige weer, een enorm succes. Talloze bezitters van Oldtimers meldden zich achteraf dat ze ook graag een plekje hadden willen hebben op deze braderie. En heel veel bezoekers vroegen de organisatoren: wanneer doen jullie dat nóg eens… Welnu, zaterdag 6 mei komen er dus nòg meer bijzondere oldtimers. En dit keer niet alleen op de Burg. Baumannlaan, maar de Willem Hedaweg worden gedateerde vrachtauto's geparkeerd . Daar komen, op het asfaltplaatje een aantal Oldtimer Vrachtwagens. De bedoeling is dat de auto's ook nog een rondrit gaan maken door Overschie

Inschrijven voor vrachtwagens contact opgenomen worden met Erna de Vos via info@truckrunrotterdam.nl Inschrijven voor personenauto's via am.verkade@kpnplanet.nl aanmelden braderiekraam BB Evenementen via 06-83036368