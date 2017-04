Grote Kerk start Vriendengroep

OVERSCHIE- Voor de start van de vriendengroep is een unieke CD, gemaakt opgenomen in de Grote Kerk. Wie nú lid wordt van de Vrienden van de Grote Kerk voor minimaal €. 20,- per jaar ontvangt als welkomstgeschenk de CD "If I had Words" met vrolijke en vlotte orgelmuziek. De CD is niet los te koop.

Zoek op youtube: overschie if I had words en u vind een voorproefje van de CD. Voor wie de Grote Kerk Overschie een warm hart toedraagt en vindt dat het gebouw echt bij Overschie hoort is het dé mogelijkheid om een steentje bij te dragen. Wat zou Overschie zijn zonder de Grote Kerk? Al vanuit de verte geeft de toren vorm aan het silhouet van Overschie. Iemand zei het eens zo "als ik de Kerk zie, ben ik weer thuis". De kerk is er niet alleen voor kerkmensen: Er is ook zaalverhuur en er zijn concerten. Iedereen die graag concreet bij wil dragen aan het behoud van de Grote Kerk kan Vriend worden.

Vrienden krijgen een bijzondere positie. Van alle niet kerkelijke activiteiten krijgen ze bericht. Dit najaar zal er voor de Vrienden gratis toegang zijn tot een concert en éénmaal per jaar zal er een Vriendenevenement worden georganiseerd. De kosten van een lidmaatschap van de Vrienden van de Grote Kerk Overschie zijn minimaal € 15 per jaar. Als u voor 1 juli van dit jaar voor minimaal €. 20,- per jaar lid wordt ontvangt u als welkomstgeschenk de CD. Voor € 30,- per jaar kunt u een partnerlidmaatschap aangaan voor 2 personen. U kunt natuurlijk ook meer doneren.Via info@stichtinggrotekerkoverschie.nl kunt u laten weten dat u lid wilt worden. Elke 1e zondagmiddag van de maand kunt u zich inschrijven in de kerk met een inschrijfformulier (tijdens Rondje Oud Overschie).Formulieren liggen ook bij de volgende instanties: Boekhandel B&B in de Baumannlaan, de Bibliotheek Overschie, het bureau van de Gebiedscommissie, het Prachthuis en het Buurthuis010. Stichting Grote Kerk Overschie is een jonge organisatie met een beperkt aantal vrijwilligers. We zoeken nog versterking . Aanmelden kan via eerder genoemd emailadres.