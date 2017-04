Worldhotel Wings wint inzending favoriete Airport broodje Rotterdam The Hague Airport

Spicy Jet Sub vanaf mei verkrijgbaar!

OVERSCHIE- Na een spannende finale hebben op zaterdag 1 april jl.

5 enthousiaste deelnemers hun favoriete Airport broodje gepresenteerd aan de jury van Rotterdam The Hague Airport, waarna de inzending van Worldhotel Wings is uitgeroepen tot winnaar. Binnenkort kunnen alle passagiers van Rotterdam The Hague Airport genieten van de Spicy Jet Sub. Een broodje boordevol pit waar je vleugels van krijgt! Het broodje wordt van 1 mei tot 1 oktober 2017 verkocht op de luchthaven. De wedstrijd is een initiatief van Rotterdam The Hague Airport en was goed voor 79 creatieve inzendingen voor het ultieme broodje. Een professionele jury beoordeelde de broodjes eerst en stelde een top 5 samen. De 5 geselecteerde deelnemers mochten op zaterdag 1 april jl. als echte chef-koks hun eigen ultieme Airport broodje bereiden in de keuken van Rotterdam The Hague Airport, waarna vervolgens de winnaar is gekozen. "Het was een hele leuke ervaring om met ons team deel te nemen aan de wedstrijd van onze buren. Wij hopen dat iedereen net zo enthousiast is over het broodje als wij!, aldus een enthousiaste Marlous Schoof-Kieboom, de bedenker van het broodje namens Worldhotel Wings.

Ingrediënten Spicy Jet SubHet heerlijke broodje bestaat uit: 1x meergranen bol, kippendij, Tandori kruiden, yoghurt, Piri piri kruiden, chilisaus, Spaanse peper, bosui, mayonaise, peper & zout, sla voor de garnering, koriander, cress blaadjes. Kijk voor meer informatie op: https://www.rotterdamthehagueairport.nl/hetairportbroodje/