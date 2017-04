Bewoners zijn het strontzat!

Door Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- De bewoners van de Albert Cuijpstraat zijn het strontzat! Hoewel er duidelijk aangegeven is door middel van borden, waar precies de honden uit- en losgelaten worden, zijn er heel veel hondenbezitters die hun dieren op het grasveld naast de weg hun behoefte laten doen. "En dat is nog niet eens het ergste", zegt een bewoonster, "maar ze ruimen dan de hondendrollen niet op!" Ze vertelde verder: "Regelmatig zien we dat er honden los in het park rennen ook daar waar onze kinderen spelen. Die kinderen komen dan met poep aan de schoen binnen of nog erger: ze vallen er door het spelen middenin en zijn van top tot teen besmeurd met hondenpoep!"

Een aangelopen medebewoner van de Albert Cuijpstraat vulde haar aan:" Ik laat mijn hond hier ook uit maar laat hem pas los daar waar het bordje staat! Ik spreek die mensen wel eens aan maar dan krijg ik de wind van voren. Ze trekken zich er niets van aan!"

Toen vandaag (maandag 10 april) de grasmaaiers gereed waren met het gras in het park te maaien hebben de bewoners gezamenlijk en op eigen initiatief rood-witte linten gespannen om zo een speelplek voor hun kinderen te creëren, zonder hondenstront. Ook hebben ze pamfletten opgehangen in de hoop dat de hondenbezitters hun honden de hoop elders laten doen: daar waar het màg! Natuurlijk kunnen die honden niet lezen, maar laten we hopen dat de hondenbezitters deze grote boodschap wèl begrijpen!