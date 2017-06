OVERSCHIE- Heeft u wel Nederlands geleerd maar spreekt u het te weinig? Wilt u graag samen met anderen de Nederlandse taal oefenen? Kom dan langs bij het Taalcafé in bibliotheek Overschie. In het Taalcafé gaat u onder begeleiding van een taalvrijwilliger aan de slag om uw taalvaardigheid te verbeteren. Het oefenen gebeurt in groepjes: door veel samen te praten en te lezen wordt u sterker in de Nederlandse taal. Het gesprek gaat over actuele onderwerpen uit de krant of het dagelijkse leven, maar natuurlijk kunt u ook zelf een gespreksonderwerp aandragen. U bent elke vrijdag van 13:30-15:00 uur van harte welkom in Bibliotheek Overschie, Hoge Schiehof 39 . Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.