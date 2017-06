Echtpaar Martijn benoemd tot Ridder Belgisch Kruis

OVERSCHIE- Zaterdag 27 mei j.l. zijn Mevrouw M. Martijn – Dijkxhoorn en de Heer P. Martijn in de Belgische plaats Heusden – Zolder, benoemd tot Ridder in de orde van het Belgisch Kruis. Dit vanwege hun inzet en lidmaatschap van de Koninklijke Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles van België voor Daden van Moed, Zelfopoffering en Menslievendheid. Van uit haar stichting verleende de vereniging eretekens en onderscheidingen op 21 juli 1867 verleende de Belgische Staat officieel de eretekens onder de benaming "Burgerlijke Onderscheidingen". De Burgemeester van de stad Brussel Yvan Mayeur is erevoorzitter. De familie Martijn heeft deze benoeming gekregen voor het vele vrijwilligerswerk wat zij in de loop der jaren in Nederland hebben verricht, voornamelijk in Overschie. Dit is ook in de Belgische vereniging niet geheel ontgaan. Hun Nederlandse onderscheiding(en) "Lid in de Orde van Oranje-Nassau" heeft er toe geleid om ook in België benoemd te kunnen worden.