Cineschie start de zomer met Ventoux

OVERSCHIE- In Theater Musica draait vrijdag 9 juni de Nederlandse film Ventoux, over vier vrienden die bij wijze van reünie op de fiets de Franse berg gaan beklimmen. Dat brengt hen ook terug bij wat daar dertig jaar geleden is gebeurd.

Een groep vrienden besluit na hun eindexamen naar Frankrijk te gaan om op de fiets de Mont Ventoux te beklimmen, de berg die deelnemers aan de Tour de France tot het uiterste tergt. Zij worden vergezeld door hun mooie klasgenote Laura, waar meerdere jongens een oogje op hebben. Hun vakantie krijgt een dramatisch einde, waarna de groep elkaar uit het oog verliest.

Dertig jaar later borrelt het idee op om nog eens terug te keren naar de Ventoux, om nu als vijftigers de berg te bedwingen. Ook Laura duikt weer op. Kan er eindelijk een punt worden gezet achter wat er destijds is gebeurd? De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Bert Wagendorp. De cast telt onder meer Abbey Hoes (jonge Laura), Maruschka Detmers (oudere Laura), Wilfried de Jong en Kasper van Kooten. Ventoux start vrijdag 9 juni om 20.30 uur in Musica. Kaartjes kosten 5 euro.