Een druk leven en toch toekomen aan je dromen

OVERSCHIE- Het kan je zomaar overkomen: Je hebt een druk leven, werkt hard en je komt niet toe aan dingen waar je echt gelukkig van wordt. Herken je dat? Dan is dit seminar misschien interessant voor je. Op het seminar op 3 juni 'Leef je dromen' wil de Dru Yoga school laten zien dat het anders kan. Met eenvoudige yoga- en meditatieoefeningen creëer je een nieuwe kijk op de bedrijvigheid in je leven.

Yoga doe je tegenwoordig op iedere hoek van de straat. Er is veel onderzoek gedaan naar de voordelen van yoga. Ook als je maar een keer per week oefent, voel je je al beter: meer ontspannen, soms rustiger in je hoofd. Desondanks kun je vastzitten in gedachten of gewoontes die je niet verder helpen. Bijvoorbeeld: Als je stress hebt of een grote werkdruk ervaart is de eerste reactie vaak om er nog een tandje bij te doen en harder te gaan werken terwijl een pauze nemen en een korte ontspanning doen je beter helpt en zelfs effectiever maakt. 'Dit soort patronen zijn soms hardnekkig maar je kunt er meer aan veranderen dan je denkt', zegt Jolanda Jonker. Ze traint mensen die yogaleraar willen worden en werkt iedere dag met mensen die meer aandacht voor hun dromen (bv. meer kwaliteitstijd voor gezin of vrienden of beter slapen) willen.

Yoga kan je helpen patronen te veranderen. Je leert je niet alleen te ontspannen maar ook je beter te concentreren op de dingen die voor jou echt belangrijk zijn. Korte oefeningen in mindfulness en ontspanning kunnen je helpen om meer controle te krijgen over de organisatie van je leven. Bij Dru Yoga wordt hierbij nadruk gelegd dat het gemakkelijk en plezierig is om hiermee aan de slag te gaan. Geen ingewikkelde oefeningen dus!

Het seminar 'Leef je dromen' is op 3 juni (13.30 – 17.30). Locatie: Stichting Grote Kerk Overschie aan de Overschiese Dorpsstraat