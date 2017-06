Toekomst winkels in Overschie……….

Door Kees van der Meer

OVERSCHIE- De laatste dagen tikken weg voor Vakantie Xperts Overschie. Anouck de Vogel hoeft gelukkig niet van alle klanten afscheid te nemen: een aantal komt gewoon straks in Berkel bij haar in de winkel. Maar voor Overschie is het alweer een winkel èn een branche die uit het straatbeeld verdwijnt. Opnieuw een stukje verarming van ons winkelbestand, en dat is al behoorlijk uitgedund. Reden voor enkele ondernemers in de Burgemeester Baumannlaan om een gesprek aan te gaan met de gebiedscommissie en de Gemeente Rotterdam over: hoe verder? Een gezonde winkelstraat, met daarin een groot arsenaal aan branches, is een belangrijke levensader voor een woongebied.

In Overschie hebben we het winkelaanbod al vele decennia zien slinken. In de oude dorpskern zijn winkels sporadisch te vinden. De winkelstraat Abtsweg heeft duidelijk ook betere tijden gekend. Eigenlijk best logisch dat het aantal winkels in totaliteit is afgenomen in Overschie, immers, het aantal inwoners van Overschie is van dik 40.000 in de jaren 50/60 teruggegaan in de jaren 90/2000 tot 16.000; dat is minder dan de helft van wat het ooit was. Niet alleen het aantal winkels nam af; ieder die al langer in Overschie woont weet dat het aantal scholen ook aanzienlijk was in die jaren. Daarnaast zijn andere ontwikkelingen Overschie ook niet voorbij gegaan, zoals de opkomst van de Supermarkten (ten koste van de kleine winkeliers) en het online aankopen doen (en uiteraard vaak weer ten koste van de kleine zelfstandige). We moeten het dan ook niet vreemd vinden dat, als we maar steeds boeken online kopen, we straks ook nog een boekhandel zouden moeten missen.

Nou komen we natuurlijk niet uit een ei en weten we best wel dat ontwikkelingen niet tegen te houden zijn; moet je ook niet willen. Maar we moeten ons wel realiseren dat het verlies van winkels leidt tot verarming van een gebied. Daarom is het van belang dat de OVO (OndernemersVereniging Overschie) samen met winkeliers, de gebiedscommissie en verantwoordelijken vanaf de Coolsingel, gaan werken aan een programma waarbij het èn voor winkeliers aantrekkelijk wordt zich in de Burg. Baumannlaan te gaan vestigen èn het voor bewoners weer fijn wordt om een winkelstraat te bezoeken, etalages te bekijken en elkaar tegen te komen. Ook voor een plaatselijke krant als De Overschiese Krant worden de overlevingskansen weer groter en beter bij een bloeiende winkelstraat.

We kunnen maar wat blij zijn dat we nog steeds dat plaatselijke krantje hebben! Rijkdom heet dat.

Voor de Abtsweg is het belangrijk dat, zoals dat in vaktermen heet, 'dagelijks vers' te verkrijgen is. Immers: niet voor iedereen is de Baumannlaan gemakkelijk bereikbaar en het is voor veel, vooral oudere mensen, belangrijk om toch zelf even de straat op te gaan voor een boodschapje en misschien ook ergens een bakkie koffie. Samen met bewoners en ondernemers, plus een beetje hulp van de overheid, moeten we weer een stapje verder komen, toch? Kijk als voorbeeld maar even naar de Hoogstraat in Schiedam. Ook een gebied waar vanuit veel leegstand werd geïnvesteerd in het opknappen van de winkels. Het werkt als een magneet: prompt komen er nieuwe ondernemers.