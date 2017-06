Door: Ada Van Noordwijk

OVERSCHIE- Zaterdag 3 juni bestond winkelketen ZEEMAN 50 jaar en vierde deze verjaardag in alle winkels tegelijk. Iedereen mocht komen en kreeg een busje bellenblaas. De bedoeling was het wereldrecord bellenblazen te verbeteren. Om precies 14.00 uur werd het startsein gegeven en iedereen, jong en oud, begon vrolijk bellen te blazen. Het was niet erg druk bij onze ZEEMAN op de Burgemeester Baumannlaan maar wel erg leuk. Er stond een lekker windje en de mooie gekleurde bellen vlogen in het rond. Er was ook een prijs te winnen met de kleur van het bellenblaasding maar die won kennelijk niemand. We hadden allemaal rood, dat was dus niet de winnende kleur. Wel kregen alle deelnemers wat te eten en te drinken. Ik ben benieuwd of ZEEMAN het wereldrecord bellenblazen heeft verbeterd. Overschie heeft er in ieder geval aan meegewerkt.