Tuinfeest kinderdagverblijf In De Wolken brengt 1340,- op voor Den Hoogenban

OVERSCHIE- Op 20 mei jl. was het Tuinfeest van Kinderdagverblijf In de Wolken. Dit jaar was het thema: WOLKEN AT SEA! Om 07:45 uur begonnen alle leidsters, vrijwilligers en OC-leden met het opbouwen van het feest. Gelukkig waren de voorspellingen van het weer redelijk gunstig. Alles werd in strand-/ Ibiza sfeer aangekleed. Spelletjes werden voorbereid en springkussen en stormbaan klaargezet. Vanaf 10:30 uur kwamen kinderen, mama's en papa's, opa's en oma's langzaam aan binnen. Er was een gezellig terras gemaakt om even te genieten van koffie/ thee en heerlijke hapjes. Terwijl de kinderen van alle spelletjes genoten, werden er rondes gedaan voor de loterij. Het goede doel dit jaar is: een leuke middag organiseren voor de bewoners van bejaardentehuis Den Hoogenban. Vele ondernemers uit Overschie en omstreken hebben prachtige prijzen gesponsord. Allemaal dragen zij het goede doel een warm hart toe! Vanaf 11:30 uur werden er broodjes hamburger en hotdogs uitgedeeld. Ook was er een ouderwetse ijskar. Om 13:30 uur was het feest ten einde en ging iedereen moe maar voldaan naar huis. Er is een prachtig bedrag van 1340,- euro opgehaald voor de bewoners van Den Hoogenban!