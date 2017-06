Overschiese Penning voor vrijwilliger Grietje Roskam

OVERSCHIE- Mevrouw Roskam, geboren in 1929 te Jelsum Friesland, ontving de Overschiese Penning voor haar werk als vrijwilliger bij handwerkclub Dorcas. Mevrouw Roskam is dit jaar 50 jaar lid van deze Overschiese club. Hoewel zij nu in Nesselande woont, was zij het grootste deel van haar leven een echte Overschiese, wonende in de Ameidestraat.

Hillie Koppenaal van de Grote Kerk leidt de handwerkclub al vele jaren. Dat is één van de redenen waarom Hillie zelf ook de Overschiese Penning heeft ontvangen. Bij Dorcas is de gemiddelde leeftijd zeer hoog. Dorcas heeft op dit moment nog steeds vijfentwintig leden die elke week bij elkaar komen. Het is een echt ouderwetse club voor handwerken, zoals breien en haken.

Mevrouw Roskam is al in 1963 gesignaleerd op deze club, maar haar officiële contributie is vanaf 1967 terug te vinden in oude kasboeken. In die tijd heeft zij, samen met andere leden, de activiteiten begeleid, voor koffie en hapjes gezorgd en was ze ook altijd aanwezig op de verkoopdagen van Dorcas. Op die dagen werden de gemaakte spullen verkocht en loterijen gehouden. Mevrouw Roskam maakte soep en verkocht koffie en broodjes met het doel geld op te halen voor Dorcas en voor het onderhoud van de kerk.