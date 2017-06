Muziekmiddag Den Hoogenban door Shantykoor “De Vlaardingse Muiters

OVERSCHIE- Het optreden wordt verzorgd door: Het Shantykoor "De Vlaardingse Muiters" Zaterdag 17 juni van 14.00 - 16.00 uur op het Plein van Den Hoogenban De "Vlaardingse Muiters" is een shantykoor waarvan een aantal van de circa 25 leden al bij andere (shanty) koren heeft gezongen. Het koor is in 2007 opgericht en heeft een repertoire dat voornamelijk bestaat uit; "Shanties en Seasongs", zoals dat dikwijls wordt gezegd. In het Nederlands zou je kunnen zeggen "Zeemansliedjes" en alles wat daarbij hoort. Er zitten echte meezingers bij, maar ook een aantal minder bekende liederen. Zing en dans gezellig mee op deze muzikale middag in Den Hoogenban en dan zal het 1 groot feest worden! Het Ontmoetingsplein is geopend vanaf 13.45 uur. Voor de muzikale middag kunt u een toegangsbewijs kopen in de winkel van Den Hoogenban à € 5,-. Daarbij is één kop koffie of thee en een drankje inbegrepen. Voor de overige dranken en/of snacks kunt u pinnen in het café of een consumptie- strippenkaart à € 10,- kopen in de winkel