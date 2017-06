Bezorgde moeder zet zich in voor schoolgaande kinderen

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Het begon allemaal toen ik mijn dochter naar school bracht vertelt Marisa Littel, en ik op de terugweg allemaal auto's op de stoep geparkeerd zag staan van de Koningssingel van ouders die hun kind naar de Albert Schweitzer school brachten. Er was bijna geen doorgang meer voor voetganger of invalidenwagens. Ik vond het ook allemaal gemakzucht want op de Baanweg naast de Bibliotheek kun je gratis parkeren in de parkeergarage. In de afgelopen tijd waren daar 3 kinderen aangereden en er was iemand uit zijn invalidenwagen gevallen, ik maakte mij grote zorgen om de veiligheid van de kinderen en de minder validen. De fout parkeerders aanspreken hielp niet en ik werd tot twee keer toe uitgescholden voor van alles en nog wat waar mijn dochter bij was, de derde keer ben ik zelfs tot aan mijn huis toe achtervolgd. Gelukkig ben ik niet zo bang uitgevallen en ik kom uit een politiegezin, dus ik maakte er werk van. Ik wilde een goede oplossing voor dit probleem, er was op de Koningssingel geen goed overzicht meer. Een heel schooljaar lang (begin augustus 2016 t/m nu) ben ik hier mee bezig geweest, eerst met wijkagent Helma van Lambalgen en later met Jay, (Politie Basisteam Midden Schieland) i.o.v. Erwin Olsthoorn onze huidige wijkagent. Handhavingsfases volgden met Stadstoezicht. Ook de directie van de Albert Schweitzer school heeft zich hier voor ingezet met brieven via DigiDUIF, met de digiDUIF app kunnen de ouders van de leerlingen via smartphone, tablet en/of pc op de hoogte gebracht worden van alles wat voor hen van belang is, zo ook deze melding van fout geparkeerde auto's.

Uiteindelijk omdat er nog altijd geen gehoor aan werd gegeven ging de politie over tot harde acties en deelden bekeuringen uit. Tot nu toe lijkt het redelijk rustig nadat er 6 of 7 bekeuringen zijn uitgedeeld vertelt Marisa…Ik wilde doodsimpel dat alle kinderen veilig in Overschie naar school kunnen gaan. De volharding met wijkagenten, stadsbeheer, de directie van de Albert Schweitzerschool en niet te vergeten de oplettende burgers. Ik hoop, want binnenkort is het grote vakantie dus dan is het stil, het met het nieuwe schooljaar nog steeds veilig zal blijven en dat de ouders voortaan hun auto in de parkeergarage zullen zetten en niet op de stoep van de Koningssingel want die is voor nu eenmaal voor wandelaars en rolstoelen en daarmee blijft het overzicht veilig voor iedereen.